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Минэнерго реализует пилотный проект по информационной поддержке систем электрозарядных станций, в рамках которого была протестирована единая платформа по обмену данными, сообщил Эдуард Шереметцев в ходе заседания рабочей группы Центра содействия развития электротранспорта в Российской Федерации при Ассоциации «Цифровая энергетика».
Как отметил замминистра, применение системы позволит оперативно получать данные о загрузке, свободных мощностях и иных параметрах ЭЗС.
На сегодняшний день получены первые результаты по итогам пилотного проекта, продолжил Эдуард Шереметцев.
«Первоочерёдная задача, на мой взгляд, выполнена, сейчас идет речь о его масштабировании», – добавил замминистра энергетики.
Кроме того, замглавы Минэнерго затронул вопросы государственной поддержки отрасли.
«Министерство энергетики РФ предоставляет региональную субсидию на подключение электрозарядных станций. Если регионы хотят и считают необходимым принять участие, подавайте заявки», – заключил Эдуард Шереметцев.
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