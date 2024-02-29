Минэнерго реализует пилотный проект по информационной поддержке систем электрозарядных станций, в рамках которого была протестирована единая платформа по обмену данными, сообщил Эдуард Шереметцев в ходе заседания рабочей группы Центра содействия развития электротранспорта в Российской Федерации при Ассоциации «Цифровая энергетика».



Как отметил замминистра, применение системы позволит оперативно получать данные о загрузке, свободных мощностях и иных параметрах ЭЗС.



На сегодняшний день получены первые результаты по итогам пилотного проекта, продолжил Эдуард Шереметцев.

«Первоочерёдная задача, на мой взгляд, выполнена, сейчас идет речь о его масштабировании», – добавил замминистра энергетики.

Кроме того, замглавы Минэнерго затронул вопросы государственной поддержки отрасли.