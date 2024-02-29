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Эдуард Шереметцев: "Прорабатываются вопросы создания единой информационной системы зарядных станций для электромобилей"

29 февраля 2024, 18:00 323 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
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Минэнерго реализует пилотный проект по информационной поддержке систем электрозарядных станций, в рамках которого была протестирована единая платформа по обмену данными, сообщил Эдуард Шереметцев в ходе заседания рабочей группы Центра содействия развития электротранспорта в Российской Федерации при Ассоциации «Цифровая энергетика».

Как отметил замминистра, применение системы позволит оперативно получать данные о загрузке, свободных мощностях и иных параметрах ЭЗС. 

На сегодняшний день получены первые результаты по итогам пилотного проекта, продолжил Эдуард Шереметцев.

«Первоочерёдная задача, на мой взгляд, выполнена, сейчас идет речь о его масштабировании», – добавил замминистра энергетики.

Кроме того, замглавы Минэнерго затронул вопросы государственной поддержки отрасли. 

«Министерство энергетики РФ предоставляет региональную субсидию на подключение электрозарядных станций. Если регионы хотят и считают необходимым принять участие, подавайте заявки», – заключил Эдуард Шереметцев.  
 

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Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, МИНЭНЕРГО, ЭДУАРД ШЕРЕМЕТЦЕВ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика IT 

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