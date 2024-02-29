В конце февраля 2024 года работники ГУП РК «Крымэнерго» приступили к установке современных вакуумных реклоузеров в Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском районах, а также в г. Евпатории.

ГУП РК «Крымэнерго» обслуживает более 5000 км высоковольтных и магистральных линий электропередачи и 302 подстанции напряжением 35 - 220 кВ. Специалисты предприятия уделяют особое внимание своевременному техобслуживанию сетевой инфраструктуры и проводят модернизацию энергообъектов.

Так, в рамках инвестиционной программы в третьей декаде февраля энергетики начали монтаж «умных» вакуумных выключателей отечественного производства в высоковольтных сетях, расположенных в Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском районах, а также в г. Евпатории.

Инновационная коммутационная техника служит для автоматического обнаружения и устранения технологического нарушения; информация о повреждении сразу же передается диспетчеру по каналам связи. Это позволяет существенно сократить время ликвидации последствий аварии, а также снизить затраты оперативно-ремонтного персонала.

При установке на подстанциях реклоузеры заменяют собой устаревшие масляные выключатели, небезопасные в эксплуатации и нуждающиеся в частых сервисных операциях.

Внедрение новых технологий и современного оборудования позволит обеспечить бесперебойное и стабильное функционирование электросетевого комплекса Республики Крым, в частности в преддверии курортного сезона и сезонного повышения нагрузок на сети.