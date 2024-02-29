RusCable Insider #345
Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX
Китайская компания Tencent* ввела в эксплуатацию кровельную СЭС в центре обработки данных в Тяньцзине.
СЭС установленной мощностью 10,54 МВт и годовым объемом выработки 12 млн кВт*ч электроэнергии подключена к региональной электрической сети. В связи с погодозависимым характером выработки СЭС в ЦОД также установлена СНЭЭ.
Система управления электроснабжением на базе искусственного интеллекта с машинным обучением позволяет оперативно обрабатывать данные от нескольких источников электроснабжения и прогнозировать потребление ЦОД и выработку СЭС в зависимости от погодных условий.
Информационный портал World-Energy
* Китайская частная инвестиционная холдинговая компания со штаб-квартирой в Шэньчжэнь основана в 1998 г., является одной из крупнейших инвестиционных и венчурных компаний мира, специализируется на создании и поддержке средств электронной коммерции, облачных баз данных и почтовых сервисов.
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