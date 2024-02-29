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Китайская Tencent ввела в эксплуатацию кровельную СЭС мощностью 10,54 МВт для электроснабжения центра обработки данных в Тяньцзине

29 февраля 2024, 17:45 308 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

Китайская компания Tencent* ввела в эксплуатацию кровельную СЭС в центре обработки данных в Тяньцзине.

СЭС установленной мощностью 10,54 МВт и годовым объемом выработки 12 млн кВт*ч электроэнергии подключена к региональной электрической сети. В связи с погодозависимым характером выработки СЭС в ЦОД также установлена СНЭЭ.

Система управления электроснабжением на базе искусственного интеллекта с машинным обучением позволяет оперативно обрабатывать данные от нескольких источников электроснабжения и прогнозировать потребление ЦОД и выработку СЭС в зависимости от погодных условий.

Информационный портал World-Energy

*  Китайская частная инвестиционная холдинговая компания со штаб-квартирой в Шэньчжэнь основана в 1998 г., является одной из крупнейших инвестиционных и венчурных компаний мира, специализируется на создании и поддержке средств электронной коммерции, облачных баз данных и почтовых сервисов.

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Метки: КИТАЙ
Отрасль: Электроэнергетика 

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