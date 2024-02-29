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"Россети Северный Кавказ" обновят коммутационное оборудование на четырех подстанциях Карачаево-Черкесии в 2024 году

29 февраля 2024, 15:45 387 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rossetisk.ru

Фото: rossetisk.ru

«Россети Северный Кавказ» в 2024 году установят новое оборудование релейной защиты и автоматики (РЗА) на четырех подстанциях 110/35 кВ филиала «Карачаево-Черкесскэнерго». Монтаж современных коммутационных устройств позволит повысить надежность электроснабжения около 30 тысяч жителей республики, всесезонного курорта Архыз и нескольких десятков социально значимых объектов.

Новые отечественные устройства вместо устаревших установят на подстанциях «Зеленчук», «Академическая» в Зеленчукском районе, «Конзавод» в Малокарачаевском районе и «Новая Джегута» в Усть-Джегутинском районе. Современное оборудование российского производства превосходит предыдущие электромеханические аналоги: оно многофункционально, компактно, обладает высокой наблюдаемостью, чувствительностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Всего в течение 2024 года на подстанциях 110/35 кВ будет заменены 22 единицы электромеханических защит на современные микропроцессорные устройства.

Оборудование РЗА – это комплекс устройств, предназначенных для быстрого автоматического выявления и локализации поврежденных участков энергосистемы. От их исправности во многом зависит надежность работы подстанций. Технические мероприятия специалисты проведут в рамках подготовки сетевого комплекса к функционированию в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода 2024/25 гг.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, КЧР
Отрасль: Электроэнергетика 

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