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"Россети Северный Кавказ" увеличат финансирование ремонтной программы в Ингушетии на 62 % в 2024 году

29 февраля 2024, 17:15 337 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rossetisk.ru

Фото: rossetisk.ru

«Россети Северный Кавказ» в 2024 году направят 235,4 млн рублей на реализацию Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов в Ингушетии. Это на 62% больше, чем в 2023 году.

Программа эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов разработана специалистами на основании результатов ежегодной диагностики технического состояния сетевого оборудования и предписаний надзорных органов. Документ включает приоритетные объекты, обновление которых существенно повлияет на повышение надежности электроснабжения республики.  

Основные направления текущего года традиционны для региона – ремонт воздушных линий электропередачи (ЛЭП), трансформаторных подстанций, расчистка и расширение просек ЛЭП всех классов напряжения.

Одновременно с ремонтом оборудования во всех районных электрических сетях филиала «Ингушэнерго» пройдут противоаварийные тренировки, в ходе которых энергетики отработают навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами.

«В 2024 году объем финансирования ремонтной программы филиала «Ингушэнерго» увеличен почти на 90 млн рублей – до 235,4 млн рублей, – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. – «Россети Северный Кавказ» планомерно наращивают объем технических мероприятий на электросетевых объектах республики, повышая надежность электроснабжения бытовых потребителей, крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, социально значимых объектов».

Большую часть запланированных мероприятий специалисты выполнят хозяйственным способом, то есть собственными силами, что позволит повысить качество работ и снизить затраты.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ИНГУШЭНЕРГО, ИНГУШЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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