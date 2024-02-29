«Россети Тюмень» приступили к реализации программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На подготовку электросетевого комплекса главного нефтедобывающего региона к отопительному сезону 2024/2025 годов компания направит более 2,5 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом объем финансирования увеличен на 18%.

В 2024 году программа ТОиР системообразующего предприятия охватит 325 подстанций и 765 км линий электропередачи в Югре. На высоковольтных питающих центрах энергетики выполнят ремонт 45 силовых трансформаторов и свыше 350 единиц коммутационного оборудования. В рамках плановых мероприятий на линейных объектах «Россети Тюмень» заменят 33 опоры, 47 км провода и 13 тыс. изоляторов. В перечне работ также усиление фундаментов порядка 900 опорных конструкций воздушных линий и установка более 2,3 тыс. птицезащитных устройств.

Для повышения грозоупорности линейных объектов специалисты продолжат плановый ремонт контуров заземления, монтаж грозотроса и разрядников. Помимо этого, энергетики расчистят 2 тыс. гектаров охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, что позволит исключить технологические нарушения, вызванные падением деревьев и веток на провода.

Все работы в рамках ремонтной кампании будут завершены до 1 октября. Своевременное проведение технических мероприятий позволит «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить готовность электросетей ХМАО-Югры к отопительному сезону.