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"Саратовские РС" обеспечили электроэнергией новый медицинский объект

29 февраля 2024, 14:45 416 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» подключили к электрическим сетям фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Калуга Федоровского района. Заказчик технологического присоединения – Федоровская районная больница.

Электрическая мощность 18 кВт, необходимая для работы ФАП, поступает с подстанции 35/10 кВ «Тамбовка». С целью контроля объема потребления электроэнергии установлен трехфазный прибор учета.

«Саратовские распределительные сети» в приоритетном порядке подключают к существующей электросетевой инфраструктуре фельдшерско-акушерские пункты. Обеспечивая их электроснабжение, энергетики содействуют развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках национального проекта «Здравоохранение». В прошедшем году электричество получили 23 новых медицинских объекта.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ РС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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