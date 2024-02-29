Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» подключили к электрическим сетям фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Калуга Федоровского района. Заказчик технологического присоединения – Федоровская районная больница.

Электрическая мощность 18 кВт, необходимая для работы ФАП, поступает с подстанции 35/10 кВ «Тамбовка». С целью контроля объема потребления электроэнергии установлен трехфазный прибор учета.

«Саратовские распределительные сети» в приоритетном порядке подключают к существующей электросетевой инфраструктуре фельдшерско-акушерские пункты. Обеспечивая их электроснабжение, энергетики содействуют развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи в рамках национального проекта «Здравоохранение». В прошедшем году электричество получили 23 новых медицинских объекта.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.