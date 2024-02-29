С 1 марта энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) приступают к капитальному ремонту магистральных линий электропередачи, питающих Амгинский, Таттинский, Томпонский, Чурапчинский, Усть-Майский районы.

На территории Чурапчинского района будут проводиться ремонтные работы на участке кабельно-воздушной линии 110 кВ «Майя-Чурапча». Параллельно капитальный ремонт начнется на территории Томпонского и Таттинского улусов на участках высоковольтной линии 110 кВ «Чурапча-Хандыга».

На границах Амгинского и Усть-Майского районов пройдет ремонт ВЛ 110 кВ Л-119 «Сулгачи-Эльдикан». Энергетики выполнят масштабные работы: бурение, установку свай, замену металлических и П-образных опор, а также виброгасителей, верховой осмотр участков линии с применением автовышки.

На время проведения ремонтных работ с 1 по 29 марта в период с 08:00 до 21:00 часов (кроме выходных и праздничных дней) согласно графикам будут производиться временные ограничения электроснабжения потребителей в дневное время в населенных пунктах Амгинского, Чурапчинского и Таттинском районов.

Электроснабжение потребителей Томпонского и Усть-Майского улусов будет осуществляться от резервных источников питания. На время оперативных переключений в данных районах будут вводиться кратковременные ограничения.

«Мы регулярно проводим масштабные работы по ремонту сетей для повышения надежности и безопасности электроснабжения потребителей. Линия 110 кВ «Майя – Чурапча» является важным магистральным и жизнеобеспечивающим звеном для жителей Заречья республики», – отметил главный инженер Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Михаил Варейкис.