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Энергетики завершили монтаж высоковольтных опор на воздушной линии 500 кВ ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС – НКГЭС

1 марта 2024, 16:45 297 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: АО Сетевая компания
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: gridcom-rt.ru

Фото: gridcom-rt.ru

Переустройство воздушной линии на участке обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны проводится в рамках строительства и реконструкции федеральной трассы М7 «Волга».

«Современные металлические опоры ЛЭП самого высокого в республике класса напряжения устанавливаются в Татарстане впервые за последние десятилетия, – отмечает главный инженер Нижнекамских электрических сетей Андрей Гусев, – Это с одной стороны является свидетельством высокого профессионализма наших предшественников, сумевших без помощи современной спецтехники возвести на долгие годы прочные и мощные конструкции, а с другой – подтверждает тот факт, что за этот период в энергетическом сообществе не были утеряны традиции преемственности и передачи профессионального опыта».

Напомним, что в Татарстане проводится реконструкция трассы М-7 «Волга» в составе скоростного маршрута «Казань – Екатеринбург». Благодаря этому на участке федеральной трассы от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном не останется пересечений на одном уровне с автомагистралями регионального и межмуниципального значения – комфортный и безопасный выезд на федеральную трассу обеспечат строящиеся транспортные развязки и путепроводы. С целью создания одной из таких развязок и производилось переустройство ВЛ 500кВ ЗайГРЭС – НКГЭС на участке обхода города Нижнекамск в Заинском районе РТ.

Следует отметить большую подготовительную работу специалистов филиала АО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети. Технические условия на проектирование участка переустройства были выданы еще в 2019 году, разработка и согласование проектной и рабочей документации продолжались вплоть до 2022 года. Позже были организованы и проведены закупочные процедуры, заказаны необходимые материалы.

Итогом реализации проекта стали 4 вновь смонтированные на воздушной линии металлические промежуточные опоры, каждая весом от 21 до 28 тонн и высотой около 30 метров. Они оснащены линейной арматурой нового поколения и разделены условно по цвету на 5 равнозначных секций. Красно-белая палитра в окраске продиктована положениями Технической политики АО «Сетевая компания».

Сроки возможного вывода в ремонт воздушной линии 500 кВ были согласованы с Системным оператором ОДУ Средней Волги, который в соответствии с режимом работы Единой Энергетической системы предоставил период в начале 2024 года.

Непосредственным исполнителем работ выступила специализированная подрядная организация ООО «СВСЭСС», имеющая богатый опыт строительства линейных объектов.

«Обильные снегопады и крепкие морозы, сменявшие друг друга поочередно этой зимой, не стали препятствием для команды высокопрофессиональных монтажников по выполнению работ в срок», – подчеркивает начальник СВЛ НкЭС Джалил Булатов.

27 февраля работы по переустройству были завершены и ВЛ 500кВ ЗайГРЭС – НКГЭС поставлена под напряжение.

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Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ТАТАРСТАН, ЛЭП, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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