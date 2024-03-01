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ГУП РК "Крымэнерго" улучшило электроснабжение сельских домов культуры в Нижнегорском районе

1 марта 2024, 16:15 319 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
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Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

В конце февраля 2024 года работники ГУП РК «Крымэнерго» увеличили мощность электроэнергии для объектов социальной инфраструктуры в с. Изобильном, с. Новогригорьевка, с. Уваровка, с. Чкалово, с. Косточковом Нижнегорского района.

Администрация Нижнегорского района обратилась в ГУП РК «Крымэнерго» для увеличения мощности электроэнергии для домов культуры, расположенных в населенных пунктах Изобильное, Новогригорьевка, Уваровка, Чкалово и Косточковое. Энергетики в рамках заключенных договоров о технологическом присоединении в течение февраля 2024 года смонтировали более 700 метров воздушных линий электропередачи с использованием самонесущего изолированного провода (СИП) и подключили щиты учета. СИП, который применялся при монтаже ЛЭП, имеет большую пропускную способность и низкую повреждаемость, что подтверждается его безопасностью в эксплуатации.

Реализация комплекса технических мероприятий позволила специалистам ГУП РК «Крымэнерго» в полном объеме выполнить задачу по обеспечению необходимой энергомощности и повысить качество электроснабжения социально значимых объектов.

Отметим, что в вышеуказанных культурных учреждениях будут располагаться избирательные участки на период выборов Президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года.

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Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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