Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности потребителей. В ее рамках новые спортивные объекты в Домодедове получат надежное электроснабжение. Специалисты «Мособлэнерго» в феврале завершили строительство четырех кабельных линий КЛ-0,4 кВ от ТП-46 и ТП-48Г до строящихся трансформаторных подстанций для футбольного манежа и ледовой арены стадиона «Авангард». Общая протяженность линий составляет 2,9 км. Для обеспечения 2 категории надежности электроснабжения спорткомплекса в распределительной трансформаторной подстанции РТП-46, расположенной на ул. 1-й Коммунистической, выполнена установка двух ячеек в РУ-10 кВ. Завершение работ по вводу в эксплуатацию нового электросетевого оборудования запланировано в этом году.

Всего в г. о. Домодедово «Мособлэнерго» в 2024 году планируется провести ремонт и реконструкцию на 19 электрообъектах, чтобы обеспечить жителям округа качественную подачу электроэнергии. Основной объем работ будет выполняться в весенне-летний период.