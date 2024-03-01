RusCable Insider #345
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Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности потребителей. В ее рамках новые спортивные объекты в Домодедове получат надежное электроснабжение. Специалисты «Мособлэнерго» в феврале завершили строительство четырех кабельных линий КЛ-0,4 кВ от ТП-46 и ТП-48Г до строящихся трансформаторных подстанций для футбольного манежа и ледовой арены стадиона «Авангард». Общая протяженность линий составляет 2,9 км. Для обеспечения 2 категории надежности электроснабжения спорткомплекса в распределительной трансформаторной подстанции РТП-46, расположенной на ул. 1-й Коммунистической, выполнена установка двух ячеек в РУ-10 кВ. Завершение работ по вводу в эксплуатацию нового электросетевого оборудования запланировано в этом году.
Всего в г. о. Домодедово «Мособлэнерго» в 2024 году планируется провести ремонт и реконструкцию на 19 электрообъектах, чтобы обеспечить жителям округа качественную подачу электроэнергии. Основной объем работ будет выполняться в весенне-летний период.
«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.
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