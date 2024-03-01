Это первый этап самой масштабной в истории атомной станции ремонтной кампании, которая продлится до 2025 года.

28 февраля 2024 г. энергоблок №4 Ростовской АЭС был включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР*) на сутки раньше срока, а 1 марта в 00:05 мск - выведен на номинальный уровень мощности.

В ходе ППР, который продлился 34 суток, специалисты выполнили средние ремонты реакторной установки с частичной выгрузкой тепловыделяющих сборок, основного оборудования, всех трёх систем безопасности, турбогенератора с выводом ротора, основного оборудования турбинного отделения и капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата.

Во время ремонта также были проведены работы по модернизации. На резервную дизельную электростанцию установлены датчики контроля температуры подшипников и охлаждающей воды цилиндров, модернизированы системы контроля уровня жидкости и вентиляции в помещениях реакторного отделения.

«Планово-предупредительный ремонт на четвертом энергоблоке Ростовской атомной станции - это начало большой плановой ремонтной кампании этого года с выполнением работ по программе модернизации, которая завершится в 2025 году ремонтом на энергоблоке №1, готовящемся к продлению срока эксплуатации. В рамках завершившегося ППР на энергоблоке №4 успешно выполнены все поставленные задачи, обеспечивающие поддержание стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированную безопасную выработку электроэнергии», - сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

С момента ввода в эксплуатацию в 2001 году Ростовская атомная станция выработала свыше 411 млрд кВтч электроэнергии. Этого количества хватит для покрытия всех энергопотребностей Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов с населением более 27 млн человек в течение более чем четырех лет.

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают на номинальном уровне мощности. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) - это плановая процедура, которая проводится на энергоблоках всех атомных станций с целью поддержания стабильного состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВтч.

Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.