В соответствии с п.112(1) Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 (далее – Правила оптового рынка), и п.8.1 Регламента проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов по решению Правительства Российской Федерации, принятому в 2021 году или последующие годы (Приложение №19.8.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, далее - Регламент) опубликован Реестр итогов конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – КОМ НГО).

КОМ НГО проведен на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.01.2024 № 102-р в отношении территории технологически необходимой генерации (ТТНГ) Юго-восточной части ОЭС Сибири с датой начала поставки мощности 31 декабря 2028 года.

В соответствии с п.112(1) Правил оптового рынка Реестр итогов КОМ НГО включает перечень субъектов оптового рынка и перечень генерирующих объектов, ценовые заявки на продажу мощности которых были отобраны (отобранные генерирующие объекты), с указанием для каждого отобранного генерирующего объекта даты начала поставки мощности, объема мощности, коэффициента использования установленной мощности, установленного решением Правительства Российской Федерации для соответствующего типа генерирующего объекта, типа и технических характеристик, а также указанных в ценовой заявке стоимостных характеристик генерирующего объекта.

В рамках подготовки к проведению КОМ НГО четырьмя участниками оптового рынка, выполнившими все требования к участию в отборе, зарегистрировано 16 условных групп точек поставки (генерирующих объектов), соответствующих отдельным энергоблокам действующих и новых электростанций, суммарной установленной мощностью 3357 МВт.

В период подачи ценовых заявок 28-29 февраля 2024 года ценовые заявки поданы двумя участникам - ООО «Байкальская энергетическая компания» в отношении 4 генерирующих объектов и ПАО «ТГК-14» в отношении 1 генерирующего объекта, суммарной установленной мощностью 855 МВт.

Заявки ООО «Байкальская энергетическая компания» в отношении 2 генерирующих объектов поданы с превышением предельной величины капитальных затрат и даты начала поставки мощности, соответственно указанные заявки не подлежат отбору.

В Реестр итогов КОМ НГО включены 3 генерирующих объекта, ценовые заявки которых соответствуют требованиям, установленным п. 112(1) Правил оптового рынка и п.6.1.1 Регламента, суммарной установленной мощностью 525 МВт.

В соответствии с п.7.5 Регламента в случае если объем поданных ценовых заявок участников не покрывает требуемый объем генерирующей мощности на территории ТТНГ или в ее отдельных частях, соответствующие установленным требованиям заявки подлежат отбору, а в отношении оставшегося объема фиксируется величина дефицита - объема мощности, необходимой к отбору и не отобранной по итогам КОМ НГО.

Указанный объем дефицита мощности, не покрытого по результатам проведенного КОМ НГО составил в целом в Юго-восточной части ОЭС Сибири 700 МВт, в т.ч. 395 МВт на территории южных частей энергосистем Забайкальского края и Республики Бурятия, в т.ч. 175 МВт на территории южных частей энергосистем Забайкальского края.