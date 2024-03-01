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В 2023 году "Россети Ленэнерго" обеспечили более 1 ГВт мощности 34 тысячам объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

1 марта 2024, 16:30 303 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

В 2023 году «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 33 955 объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей мощностью около 1,1 ГВт.

В городе за год энергетики подключили к сетям 6 917 объектов, в том числе 13 школ, 20 детских садов, 16 объектов здравоохранения, 27 спортивных организаций и 38 жилых комплексов. В частности, электроэнергией обеспечили новый корпус клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, новое фондохранилище «Кунсткамеры», хоккейный стадион «СКА Арена», а также ряд других социально значимых объектов.

В Ленобласти «Россети Ленэнерго» обеспечили технологическое присоединение 27 038 объектов, в том числе 3 школ, 2 детских садов, 18 спортивно-оздоровительных комплексов и 8 объектов здравоохранения, 17 жилых комплексов. Также к сетям компании были подключены объекты Управления строительства Ленинградской области и детский лагерь.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по заключенным договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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