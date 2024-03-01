Сегодня в Курске запущено движение трамваев по новому маршруту № 1 протяженностью 19 километров. В торжественной церемонии в режиме телемоста приняли участие Министр транспорта Виталий Савельев, губернатор Курской области Роман Старовойт и заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

Курск – один из первых среди всех регионов, вошедших в масштабную программу модернизации городского электрического транспорта, которая реализуется Правительством России при поддержке ВЭБ.РФ. Программу курирует заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Виталий Савельев отметил, что общественный транспорт в нашей стране становится все более популярным.

«Как сказал недавно Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, люди выбирают его как более быстрый и экономичный. В России только автобусами, троллейбусами и трамваями ежегодно перевозится свыше 10 млрд человек, – напомнил Министр. – Президентом страны поставлена задача ритмичного обновления техники и снижения среднего возраста парка общественного транспорта по всей России. Необходимо повышать скорость и комфортность поездок».

В своем Послании Федеральному Собранию 29 февраля Владимир Путин отметил, что до 2030 года субъекты Российской Федерации получат дополнительно около 40 тыс. единиц подвижного состава.

С 2020 года по линии Минтранса России запущены системные меры поддержки регионов по обновлению парка общественного транспорта. Уже с прошлого года масштабировали федеральные программы и на инфраструктуру городского электрического транспорта. Пилотные проекты запущены в 10 городах. Проводится комплексное развитие горэлектротранспорта с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Виталий Савельев подчеркнул, что Курск является участником проекта и одним из лидеров по темпам проводимых работ.

«В декабре прошлого года запущен первый в городе электробусный маршрут. К концу этого года ожидаем завершение основных работ по трамвайной сети. Этот вид общественного транспорта становится более востребованным. По вместительности, экологичности, комфорту и эффективности перевозок трамвай уступает только метро», – подчеркнул Министр.

По всем мерам поддержки к концу 2024 года в регионе планируется обновить суммарно порядка 370 транспортных средств. 14 трамваев придут к концу 2024 года. Проводимая комплексная работа, с учетом самостоятельной закупки транспорта регионом, уже позволила обновить почти 90 % всего парка общественного транспорта Курска.

Роман Старовойт сообщил, что в течение года проведена реконструкция более 19 км трамвайных путей, полностью заменена контактная сеть, оборудованы 46 остановочных платформ и поставлено 8 односекционных трамвайных вагонов «Львенок», которые сегодня выходят на обслуживание трамвайного маршрута № 1.

«В течение 2 недель проезд в трамваях будет бесплатным. В ходе подготовки к запуску возникла идея дать каждому из 22 трамваев собственные имена. Предложения по наименованию определены по итогам голосования жителей и в ближайшее время будут размещены на трамвайных вагонах», – сказал он.

«Регион активно участвует в федеральной программе модернизации городского электрического транспорта. Жители и гости города получат обновленную инфраструктуру и новые трамваи в самые сжатые сроки. Восемь вагонов поступили в город и уже вышли на линии в марте. До конца 2024 года в город прибудут еще 14 новых трамваев, профинансированных ВЭБ.РФ. В результате Курск получит современную и удобную трамвайную систему. Также предусмотрены обязательства концессионера сделать новые остановочные пространства и современное освещение, провести озеленение территории», – прокомментировал запуск движения Олег Говорун.

Первый трамвай, специально разработанный для Курска, прибыл в город еще в марте 2023 года, на нем проходят обучение местные специалисты. Новые трамваи «Львенок» имеют целый ряд преимуществ. Предполагается, что после завершения работ почти на 30 % повысится скорость движения трамваев и существенно снизится уровень шума. По экспертной оценке транспортных консультантов, после начала эксплуатации трамвайными маршрутами смогут воспользоваться в до 8,5 млн человек в год.

Проект также включает в себя внедрение цифровой платформы. Это позволит реализовать бессветофорное движение, контроль выделенных полос, а пассажиры смогут контролировать и оплачивать поездку через мобильное приложение.