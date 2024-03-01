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Филиал ПАО "Россети" в 2024 году обследует с использованием тепловизоров более 50 системообразующих сетевых объектов столичного региона

1 марта 2024, 16:00 327 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО Россети
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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра приступил к тепловизионной диагностике магистральных подстанций и воздушных линий электропередачи, расположенных в Москве и Московской области. Метод позволяет при помощи высокочувствительной аппаратуры, работающей в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн, выявлять скрытые дефекты без вывода оборудования в ремонт и минимизировать риски технологических нарушений. В плане обследования – 53 электросетевых объекта высокого и сверхвысокого классов напряжения.

Энергетики уже завершили диагностику оборудования питающих центров 500 кВ «Бескудниково» и «Западная», которые находятся на севере Москвы и в подмосковном Красногорске, а также подстанций 220 кВ «Ступино», «Образцово», «Федино» и «Пески», которые обеспечивают электроэнергией потребителей в Ступинском, Воскресенском и Коломенском городских округах.

В ближайших планах – тепловизионный контроль подстанции 750 кВ «Белый Раст», которая является одним из крупнейших сетевых объектов Московской энергосистемы. Также будут обследованы питающие центры Зарайского, Сергиево-Посадского и Можайского городских округов, десять ЛЭП в западных районах Подмосковья.

Тепловизионное обследование – один из наиболее эффективных методов диагностики состояния высоковольтного электрооборудования. Контроль проводится дважды в год – в зимние и летние месяцы. Работы выполняются по специальному графику, что позволяет планировать техобслуживание и ремонты с максимальной эффективностью.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЦЕНТРА
Отрасль: Электроэнергетика 
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