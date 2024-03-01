Эксперты Российского энергетического агентства Минэнерго России подготовили очередной выпуск ежеквартального дайджеста «Перспективные научно-технические разработки для ТЭК», в котором представлено более 100 новых разработок в области топливно-энергетического комплекса.

Сведения о технических новинках за период с октября по декабрь 2023 года структурированы по отраслям: нефтегазовой, электроэнергетической, теплоэнергетической, угольной, а также возобновляемым источникам энергии.

В частности, представлена информация о разработках для гидроэлектростанций, среди которых обращает на себя внимание разработка динамически-гироскопического способа утилизации энергии движения воды рек, морских течений, импульса волн. Для преобразования потока энергии, переносимого водой, предложено использовать объекты с низкой динамической устойчивостью, функционирующие как в глубине водного потока, так и на границе сред вода-воздух, гидродинамические и гидростатические свойства и особенности крепежа которых таковы, что объекты, или их части, совершают под воздействием набегающего потока самоподдерживающиеся колебания, которые в свою очередь используются как источник механической энергии для силовых гироскопов.

Интересен способ очистки природного азотсодержащего газа высокого давления от гелия, разработанный ООО «Газпром проектирование». Данный вариант позволяет улучшить качественный состав товарных продуктов – природного газа и гелия, а также повысить объемную теплоту сгорания товарного природного газа за счет снижения в нем содержания азота.

Южно-Уральский государственный университет предложил разработку устройства компенсации реактивной мощности погружного электродвигателя внутрискважинного насоса, который может быть использовано в электроэнергетике и отраслях промышленности, связанных с нефтегазодобывающей отраслью. Результат заключается в снижении потерь электроэнергии при питании погружного электродвигателя электроприводного насоса без увеличения габаритов погружной конструкции и без применения сложных дорогостоящих устройств.

ООО Инжиниринговый центр «Энергосервис» разработал полезную модель для создания цифрового комбинированного трансформатора тока и напряжения, имеющего упрощенную конструкцию, низкую материалоемкость, малые массогабаритные показатели, обладающего широким диапазоном и высокой точностью измерений, высокой чувствительностью в области малых значений тока, с реализацией передачи данных по цифровым интерфейсам.

Также в новом выпуске даны аннотации нормативных документов и ГОСТ, принятых или актуализированных в указанный период.

Создание информационного продукта является частью комплексной работы по обеспечению технологического суверенитета энергетики, ведущейся Агентством в рамках исполнения функций отраслевого центра компетенций по научно-технологическому развитию топливно-энергетического комплекса в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Дайджест «Перспективные научно-технические разработки для ТЭК» IV квартал 2023 г.