С начала февраля 2024 года специалисты Краснодарского филиала ПАО «Россети Кубань» выявили почти пять тысяч фактов подвеса волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого хозяйства филиала без заключения соответствующих договоров.



В адрес собственников ВОЛС направлены соответствующие обращения. Чтобы исключить риски повреждения электросетевого оборудования и прекратить незаконное размещение оборудования на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП), собственник обязан самостоятельно демонтировать волоконно-оптические кабели. Для организации законного подвеса ВОЛС надо пройти процедуру согласования и заключить договор.

Для заключения договора необходимо подготовить технический отчет по обследованию опор ЛЭП, получить технические условия на размещение ВОЛС, разработать и согласовать с энергокомпанией проектную и рабочую документацию. После этого разрабатывается проект производства работ по монтажу ВОЛС и оформляется допуск на объекты электросетевого хозяйства для производства работ. Заключительным этапом следует заключение договора размещения ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства энергокомпании.

По истечении установленного законодательством срока после выявления факта незаконного подвеса на воздушных линиях электропередачи, ВОЛС будет демонтирован электросетевой компанией с выставлением в адрес операторов связи исков о компенсации затрат.

Энергетики напоминают: незаконный подвес конструкций на опорах ЛЭП несет прямую угрозу повреждения энергообъектов, а также риск причинения вреда жизни и здоровью людей и нарушения электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов. Противоправные действия собственников ВОЛС затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи. Вес кабеля и его натяжение между опорами требует обязательного расчета нагрузок, так как может оказаться критическим для конкретной опоры и привести к ее падению.

В охранных зонах ЛЭП запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. Нельзя набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий передачи. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства утверждены постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

«Россети Кубань» просит сообщать о фактах самовольного размещения линий связи на опорах ЛЭП по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный). Анонимность гарантируется.