RusCable Insider #345
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» в 2024 году выполнят ремонт 126 трансформаторных подстанций класса напряжения 6-10/0,4 кВ.
На реализацию технических мероприятий, предусмотренных Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов, будет направлено более 10 млн рублей.
Трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Именно поэтому своевременному ремонту и обслуживанию оборудования энергетики уделяют повышенное внимание.
К зиме подготовят энергообъекты, обеспечивающие электроэнергией бытовых и промышленных потребителей, социально значимые учреждения: больницы, школы, детские сады, насосные станции.
В числе основных производственных работ – ремонт трансформаторов и выключателей, замена устаревшего оборудования.
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