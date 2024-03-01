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"Россети Северный Кавказ" отремонтируют 126 трансформаторных подстанций в Северной Осетии

1 марта 2024, 13:45 366 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» в 2024 году выполнят ремонт 126 трансформаторных подстанций класса напряжения 6-10/0,4 кВ.

На реализацию технических мероприятий, предусмотренных Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов, будет направлено более 10 млн рублей.

Трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Именно поэтому своевременному ремонту и обслуживанию оборудования энергетики уделяют повышенное внимание.

К зиме подготовят энергообъекты, обеспечивающие электроэнергией бытовых и промышленных потребителей, социально значимые учреждения: больницы, школы, детские сады, насосные станции.

В числе основных производственных работ – ремонт трансформаторов и выключателей, замена устаревшего оборудования.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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