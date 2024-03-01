Группа «Россети» направит в 2024 году более 8 млрд рублей на модернизацию и развитие электросетей в Республике Адыгея. В числе приоритетных задач – электроснабжение новых производств в поселке Яблоновский на границе с Краснодаром, а также туристических объектов. Реализуемые проекты на рабочей встрече в Москве обсудили Глава региона Мурат Кумпилов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин. Во встрече также принял участие Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков.

«Совместно с «Россетями» работаем в рамках ряда стратегических соглашений по модернизации энергетической отрасли Адыгеи. Для нас это крайне важная задача, от ее эффективного решения зависит дальнейшее развитие региона, реализация наших якорных проектов – создание промышленной зоны и туристского кластера. О значимости работы в этом направлении говорил в Послании Президент Владимир Владимирович Путин, указав на важность действенных шагов в укреплении технологического суверенитета страны. На это нацелены и наши перспективные планы, реализация которых во многом зависит от снижения энергодефицита. Появление новых энергомощностей будет способствовать исполнению национальных проектов, позволит активней привлекать инвестиции, заниматься жилищным строительством, возводить социальные объекты», – отметил Мурат Кумпилов.

«Адыгея уделяет большое внимание развитию туризма. Здесь создаются курорты, которые могут стать визитной карточкой всего юга России. Поэтому большое число проектов в сетевом комплексе связано с этой работой. В прошлом году «Россети» обеспечили электроснабжение рекреационного кластера «Даховская поляна» в Майкопском районе. Сейчас строим подстанцию 110 кВ «Плато», от которой будут запитаны объекты всесезонного экокурорта «Лагонаки», – сказал Андрей Рюмин.

Трансформаторная мощность энергообъекта составит 50 МВА. От него энергетики возведут линию электропередачи до одной из крупнейших подстанций региона – 220 кВ «Черемушки», где установят еще один автотрансформатор на 125 МВА. Это также позволит повысить надежность электроснабжения Майкопа и присоединить к сетям новых потребителей.

Кроме того, планируется строительство дополнительных ЛЭП, связывающих Адыгею с энергообъектами в Краснодарском крае. Будет проведена реконструкция подстанций, расположенных в динамично развивающемся Тахтамукайском районе. Здесь создается индустриальный парк «Энем» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к производственным площадям.