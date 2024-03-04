27 февраля 2024 года в рамках деловой программы Российской строительной недели Ассоциация НОПСМ провела круглый стол «Противодействие фальсификату и контрафакту строительных материалов и изделий». Мероприятие собрало ведущих специалистов отрасли, представителей государственной власти и общественных объединений для анализа ситуации и разработки конструктивных мер по борьбе с нелегальным оборотом продукции в строительном секторе.



Модераторами выступили исполнительный директор НОПСМ Антон Солон и председатель EL-Комитета НОПСМ, директор по взаимодействию с органами государственной власти и общественностью TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин.



Значительное внимание было уделено стратегиям усиления государственного надзора за качеством строительной продукции. Участники совещания особо подчеркнули успешный опыт Республики Беларусь, где строгие меры государственного контроля существенно снизили объёмы фальсифицированной продукции на строительном рынке.



Была отмечена роль профессиональных объединений и союзов в оценке качества промышленной продукции. EL-Комитет НОПСМ с начала 2021 г. реализует масштабный проект по независимой оценке качества и безопасности кабельной продукции, реализуемой в различных регионах России и на ведущих российских маркетплейсах. По результатам 2022-2023 гг. более 60 продавцов прекратили реализацию фальсификата.



Участники мероприятия единогласно признали, что существующие штрафы и меры ответственности не соответствуют масштабу проблемы, предлагая внести конкретные поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Предложения заключались в значительном повышении штрафов и введении более строгих санкций.



Отмечая актуальность проблемы фальсификации в строительной отрасли, участники мероприятия пришли к общему заключению о критической необходимости объединения усилий со стороны правительства, производителей, общественных организаций и профессионального сообщества.