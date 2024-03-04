Более 1,2 тыс. потребителей, проживающих в четырех населенных пунктах Раменского городского округа, будут обеспечены надежным электроснабжением в текущем году. Специалисты «Мособлэнерго» в феврале приступили к капитальному ремонту высоковольтной линии электропередачи 10 кВ, от которой получают электроэнергию село Игумново, деревни Донино, Дементьево и Захарово.

В конце февраля завершены работы на участке в с. Игумново. В ходе работ в Третьем Луговом проезде выполнена замена двух опор, смонтировано 150 м самонесущего изолированного провода и установлен линейный разъединитель. Данный участок обеспечивает электроснабжение оборудования сотовой связи.

Общая протяженность ВЛ-10 кВ составляет 9 км. Линия проходит от РП-29 в с. Игумново до ТП-624 в д. Захарово. В план работ входит частичная замена опор и неизолированного провода на СИП. Ремонтные работы планируется завершить в июне.

В 2023 году в рамках программы капитального ремонта на территории Раменского г. о. было отремонтировано 31,8 км воздушных линий, 19,3 км кабельных линий напряжением 0,4-10 кВ, оборудование 34 трансформаторных подстанций, строительная часть 13 ТП и расчищено 17,23 га древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ЛЭП.