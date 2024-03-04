Компания «Россети Юг» в 2023 году заключила с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) более 500 договоров на приобретение товаров, работ и услуг. Доля МСП в общем объеме закупок составила 72,4% против 66,5% в 2022 году. При этом минимальный «порог» для компаний с государственным участием – 20%.

В частности, по итогам специальных закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, в течение года подписано 425 соглашений, что составило 31,7% при установленном минимальном «нормативе» 25%.

Предприятия МСП выполняют работы по всем видам деятельности «Россети Юг», включая строительство и реконструкция электросетевых объектов, ремонт и техническое обслуживание энергооборудования, консультации, услуги в области информационных технологий.

Сотрудничество между «Россети Юг» и субъектами малого и среднего предпринимательства осуществляется с 2016 года, а в 2018 году в компании утверждена программа партнерства. В документе содержится комплекс мероприятий, направленных на формирование и поддержку класса надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков из категории МСП, устанавливаются требования к ним, а также правила и условия участия в программе. В настоящее время в проекте участвуют 39 контрагентов.