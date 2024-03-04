Бюджетное финансирование создания инфраструктуры круглогодичного курорта "Байкальская слобода" рядом с озером Байкал составит 9 млрд рублей, это средства федерального и областного бюджетов. Об этом ТАСС сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

О том, что на Байкале создается новый курорт, который будет построен к 2030 году по проекту "Пять морей и озеро Байкал", в четверг в ходе послания Федеральному собранию сказал президент России Владимир Путин. Проект прорабатывается правительством Иркутской области совместно с АО "Корпорация Туризм.РФ". Курорт планируется построить на берегу Ангары недалеко от ее истока из Байкала рядом с этнографическим музеем "Тальцы". Будущий кластер, включающий гостиницы и отели, экопарк, пляжи и марины на 450 яхт, разместится на территории 372 га, инвестиции в проект оцениваются в сумму, превышающую 40 млрд рублей.

"Сейчас мы инициировали процедуру передачи участка из федеральной в областную собственность. Затем будет разработан областной закон, которым мы утвердим правила на использование участка лесного фонда в интересах туристско-рекреационной зоны. Дальше земельный участок будет разделен на 27 лотов, соответственно, 27 инвесторов зайдут. В создание инфраструктуры будет вложено 9 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Нам бы хотелось, чтобы там был централизованный коллектор с соблюдением всех санитарных норм. К этой инфраструктуре можно будет подключить и те земельные участки, на которых расположены частные жилые дома", - сказал Кобзев.

Строительные работы, по его словам, начнутся в 2025 году.

"Это первый подобный проект в России. Уверен, у нас все получится", - отметил Кобзев. Он также сообщил, что инвесторы, которые зайдут в проект, должны будут обустроить общественные пространства. "В рамках дополнительного соглашения. Это могут быть экотропы, маршруты для спортивной ходьбы, лыжероллерные трассы или что-то еще", - сказал губернатор.

По оценке Туризм.РФ, к 2035 году курорт "Байкальская слобода" сможет принимать более 850 тыс. туристов в год, там будет построено 3,5 тыс. гостиничных номеров.