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Лукойл приступил к строительству солнечной электростанции в Казахстане

4 марта 2024, 13:45 480 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЛУКОЙЛ
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Фото: lukoil.ru

Фото: lukoil.ru

1 марта в Алматинской области Республики Казахстан состоялась закладка памятной капсулы, знаменующей начало строительства солнечной электростанции (СЭС). Проект позволит обеспечить энергоснабжение производственных мощностей ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») экологически чистой солнечной энергией.

СЭС будет расположена рядом с заводом смазочных материалов ЛУКОЙЛа. Проектная мощность электростанции составляет 4,95 МВт. Строительство первой очереди на 2 МВт планируется завершить в 2024 году.

ЛУКОЙЛ фокусируется на энергоэффективности и сокращении «углеродного следа» при производстве углеводородов, активно развивает солнечную, ветряную и гидроэнергетику.

Знаковым проектом 2023 года стал запуск крупнейшего объекта зелёной энергетики – ветропарка в Мурманской области мощностью более 200 мегаватт.

В декабре 2023 года ЛУКОЙЛ вместе с 50 крупнейшими энергетическими компаниями мира присоединился к Хартии по декарбонизации нефти и газа (Oil & Gas Decarbonization Charter, OGDC).​

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Метки: ЛУКОЙЛ, ИНВЕСТПРОЕКТ, СЭС, КАЗАХСТАН
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
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