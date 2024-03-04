1 марта в Алматинской области Республики Казахстан состоялась закладка памятной капсулы, знаменующей начало строительства солнечной электростанции (СЭС). Проект позволит обеспечить энергоснабжение производственных мощностей ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») экологически чистой солнечной энергией.

СЭС будет расположена рядом с заводом смазочных материалов ЛУКОЙЛа. Проектная мощность электростанции составляет 4,95 МВт. Строительство первой очереди на 2 МВт планируется завершить в 2024 году.

ЛУКОЙЛ фокусируется на энергоэффективности и сокращении «углеродного следа» при производстве углеводородов, активно развивает солнечную, ветряную и гидроэнергетику.

Знаковым проектом 2023 года стал запуск крупнейшего объекта зелёной энергетики – ветропарка в Мурманской области мощностью более 200 мегаватт.

В декабре 2023 года ЛУКОЙЛ вместе с 50 крупнейшими энергетическими компаниями мира присоединился к Хартии по декарбонизации нефти и газа (Oil & Gas Decarbonization Charter, OGDC).​