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1 марта в Алматинской области Республики Казахстан состоялась закладка памятной капсулы, знаменующей начало строительства солнечной электростанции (СЭС). Проект позволит обеспечить энергоснабжение производственных мощностей ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») экологически чистой солнечной энергией.
СЭС будет расположена рядом с заводом смазочных материалов ЛУКОЙЛа. Проектная мощность электростанции составляет 4,95 МВт. Строительство первой очереди на 2 МВт планируется завершить в 2024 году.
ЛУКОЙЛ фокусируется на энергоэффективности и сокращении «углеродного следа» при производстве углеводородов, активно развивает солнечную, ветряную и гидроэнергетику.
Знаковым проектом 2023 года стал запуск крупнейшего объекта зелёной энергетики – ветропарка в Мурманской области мощностью более 200 мегаватт.
В декабре 2023 года ЛУКОЙЛ вместе с 50 крупнейшими энергетическими компаниями мира присоединился к Хартии по декарбонизации нефти и газа (Oil & Gas Decarbonization Charter, OGDC).
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