29 февраля в рамках «Дней алюминия» на Международной выставке-форуме «Россия» состоялось Годовое Общее собрание членов Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевой Ассоциации). В ходе Общего собрания был представлен отчет о работе Алюминиевой Ассоциации за 2023 год, в том числе проектов, направленных на расширение потребления алюминия в различных отраслях экономики, рассмотрены основные тенденции развития отрасли.

Как отмечалось в рамках Общего собрания объем производства алюминиевой продукции в России в прошлом году составил 1,2 млн тонн. Строительная отрасль является одним из основных потребителей алюминия – на нее приходится 25% всего потребления металла, упаковка (25%), энергетика (16%), транспорт (11%). Среди основных вызовов, с которыми отечественная алюминиевая отрасль столкнулась за последнее время – низкие темпы восстановления внутреннего спроса, нарушение торгово-логистических каналов, резкое сокращение экспортных поставок вследствие введения ограничительных мер (почти в 4 раза суммарно за 2 последних года). Несмотря на это, можно говорить о постепенном восстановлении внутреннего рынка: за последний год объем производства алюминиевой продукции и полуфабрикатов увеличился на 11,5%, хотя пока и не достиг показателей, достигнутых в 2021 году. При этом объем потребления отечественной алюминиевой продукции внутри страны стал рекордным, превзойдя даже уровень 2021 года. В целом же с 2016 года объем потребления отечественной алюминиевой продукции на внутреннем рынке увеличился более чем на 60% за счет развития спроса и импортозамещения.

Выступившие на собрании представители Алюминиевой Ассоциации отчитались о работе по основным направлениям: стимулированию потребления алюминия на внутреннем рынке, реализации программы стандартизации, содействию замещению импорта полуфабрикатов и готовых изделий, поддержке экспорта и международных связей, мерам защиты и поддержки рынка, повышению экологичности производств и материалов, подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности, конгрессно-выставочной деятельности, пиар работе.

Участники собрания приняли ряд организационных решений, в том числе о включении в состав Ассоциации 12 новых членов – «Профилегиб», ООО «Алюмсилл», АО «Софос», Уральская Алюминиевая Компания, ООО «Завод высотных конструкций», ООО «13 элемент», ООО «Просто Тент», ООО «Прайм Топ», ООО НПО «Новая Конструкция», ООО «Магнитогорская торгово-производственная компания», ООО «Савело-Групп+», ООО «Компания «Гравис». Таким образом, на сегодняшний день в состав Алюминиевой Ассоциации входят более 140 компаний и организаций, на долю которых приходится 80% отечественного рынка алюминиевой продукции высоких переделов.