Одобрен проект Южного обхода Уфы

До 2030 года в России будет построено порядка 50 обходов городов. Это улучшит экологию и транспортную обстановку в населенных пунктах, а значит – и комфорт жителей, отметил Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Южный обход Уфы является частью комплексного плана по развитию социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети на южном въезде в столицу Республики Башкортостан. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реализацию проекта.

«Строительство Южного обхода Уфы пройдет в два этапа. Общая длина автородороги на первом этапе составит 5948,5 м, на втором – 4993,64 м. На первом этапе также планируется возведение вантового моста через реку Белая в Кузнецовском затоне длиной около 630 метров», – сообщил главный эксперт проекта Евгений Гайнулин.

На основном ходу автодорога будет соответствовать параметрам улицы общегородского значения регулируемого движения 2-го класса с числом полос от четырех до шести, добавил эксперт.

Кроме того, проект включает переустройство инженерных коммуникаций, включая ВЛ 110 кВ Уфа - Южная Набережная, реконструкцию примыкающей к Южному обходу дорожно-уличной сети с развязками и путепроводами. В том числе пройдет строительство путепровода через федеральную автодорогу М-5 «Урал», а также реконструкция путепровода в микрорайоне «Цветы Башкирии» на пересечении с автодорогой Р-240 с устройством транспортной развязки в трех уровнях.

Застройщик – Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Генеральный проектировщик – ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост» (г. Москва).