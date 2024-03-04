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Системный оператор принял участие в презентации Альманаха лучших практик Ассоциации "Цифровая энергетика"

4 марта 2024, 17:00 359 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: АО СО ЕЭС
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Фото: АО «СО ЕЭС»

Фото: АО «СО ЕЭС»

В Москве на площадке «Точка кипения – Арбат» 1 марта состоялась презентация ежегодного Альманаха лучших цифровых практик Ассоциации «Цифровая энергетика». В мероприятии от Системного оператора приняли участие директор по цифровой трансформации Станислав Терентьев и директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Роман Богомолов.

В ходе презентации были представлены результаты аналитических исследований, проведенных экспертами Ассоциации и включенных в Альманах. Представители энергетических компаний – членов Ассоциации рассказали о накопленном опыте цифровой трансформации и поделились информацией о реализованных и вошедших в сборник проектах в сфере цифровизации.

Станислав Терентьев отметил важность работы по систематизации информации о передовом опыте цифровой трансформации отрасли для дальнейшего тиражирования и практического применения наиболее успешных цифровых решений.

«Системный оператор – один из лидеров цифровизации, поэтому мы активно участвуем в работе Ассоциации, внимательно изучаем предлагаемые коллегами цифровые решения и оцениваем возможность их применения в оперативно-диспетчерском управлении. Обмен опытом на площадке Ассоциации «Цифровая энергетика» помогает определить наиболее эффективные и перспективные решения и совместно двигаться по пути цифровой трансформации электроэнергетики», – отметил Станислав Терентьев.

Об Ассоциации «Цифровая энергетика» и Альманахе лучших практик

Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» в качестве отраслевого центра компетенций цифровой трансформации создана в 2019 году в рамках развития ведомственного проекта Минэнерго России «Цифровая энергетика». Ее цель – объединение усилий отраслевого бизнес-сообщества и органов государственной власти, а также иных участников цифровой трансформации для формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли и совершенствования процессов цифрового развития электроэнергетики и экономического прогресса в целом. Учредители и члены Ассоциации – ведущие энергетические компании России, в числе которых АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

Альманах лучших практик – ежегодно готовящийся специалистами Ассоциации сборник статей, обобщающих актуальный зарубежный и отечественный опыт цифровой трансформации. Первый выпуск издания вышел в 2021 году. Цель создания Альманаха – консолидация информации о развитии цифровых технологий для определения наиболее успешных подходов в сфере цифровизации и перспективных для тиражирования решений.

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Метки: СО ЕЭС, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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