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Станы грубого волочение от U-Technology Group – надежный фундамент кабельного бизнеса

4 марта 2024, 15:28 450 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: U-TECHNOLOGY GROUP
Авторы и источники / Правообладателям

Мы рады предложить вам уникальную возможность улучшить производственные процессы и повысить качество вашей кабельной продукции!

Компания U-Technology Group предлагает высококачественные станы грубого волочения проволоки производства Jiangsu Honta Machinery CO., LTD или кратко Honta, специально разработанные для производства кабеля. Наш опыт и экспертиза позволят вам повысить эффективность кабельного производства и удовлетворить потребности ваших клиентов.

Мы понимаем, что поставки качественного оборудования являются ключевым элементом успешного производства. Поэтому мы гарантируем высокое качество нашей волочильной продукции, соответствие мировым стандартам и конкурентоспособные цены. Наша компания работает напрямую с производителем Honta в Китае, что позволяет нам предлагать лучшие условия и гибкие ценовые предложения.

Если вы планируете новое производство или модернизируете имеющийся парк волочильного оборудования, наша компания поможет реализовать ваши проекты. Мы оказываем услуги по подбору изготовителей станков для волочения проволоки и поставки машин с различными техническими характеристиками в любые регионы России.

Виды станов грубого волочения для меди и алюминия:

- грубое волочение с приставкой отжига для меди и алюминия,

- грубое волочение с приставкой отжига с раздельными двигателями на каждый проход,

- грубое волочение с приставкой отжига в два ручья (позволяет одновременно волочить две проволоки).

Не отказывайтесь от возможности улучшить ваш бизнес с помощью качественных поставок станов грубого волочения проволоки от U-Technology Group.

Сделайте правильный выбор и обеспечьте своему кабельному бизнесу надежный фундамент для роста и процветания!

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Метки: HONTA, U-TECHNOLOGY GROUP
Отрасль: Кабельная промышленность 
UTGYG
3.75

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