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ЦАТ Ростеха внедрит новейший отечественный 3D-принтер для печати деталей авиадвигателей

4 марта 2024, 13:59 432 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Госкорпорация Росатом
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosatom.ru

Фото: rosatom.ru

Центр аддитивных технологий Госкорпорации Ростех в 2024 году введет в эксплуатацию новейший отечественный 3D-принтер. Установка позволяет изготавливать жаропрочные детали для новейших силовых установок, в том числе авиадвигателей ПД-8, ПД-14 и ВК-650В. 

Оборудование российского производства будет размещено на производственной площадке филиала уфимского предприятия ОДК-УМПО в городе Лыткарино Московской области. Операторы, технологи и конструкторы пройдут обучение работе с аддитивными установками в Учебном центре ЦАТ. 

«Сегодня аддитивные технологии – неотъемлемая часть любого высокотехнологичного производства, особенно авиационного. Наращивание возможностей 3D-печати, внедрение новых образцов станков и расширение применяемой номенклатуры сплавов и материалов – важнейшие задачи, стоящие перед Центром аддитивных технологий. Особенно это актуально в свете масштабных проектов в области гражданской авиации, которые реализуют авиастроительные предприятия Госкорпорации Ростех. В рамках инвестиционной программы мы пополняем наш парк оборудования установками отечественного производства, которое ничем не уступает иностранным аналогам», – заявил генеральный директор ЦАТ Владислав Кочкуров

Отечественный 3D-принтер изготовлен компанией «Лазерные системы» и будет применяться в первую очередь для производства комплектующих новейших двигателей ПД-8 для ближнемагистрального самолета SJ-100, ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21, ТВ7-117СТ-01 для регионального Ил-114-300, ВК-650В для легких вертолетов.

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Метки: АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, РОСАТОМ
Отрасль: Машиностроение 
ROSATOM
8.22

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