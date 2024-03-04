Центр аддитивных технологий Госкорпорации Ростех в 2024 году введет в эксплуатацию новейший отечественный 3D-принтер. Установка позволяет изготавливать жаропрочные детали для новейших силовых установок, в том числе авиадвигателей ПД-8, ПД-14 и ВК-650В.

Оборудование российского производства будет размещено на производственной площадке филиала уфимского предприятия ОДК-УМПО в городе Лыткарино Московской области. Операторы, технологи и конструкторы пройдут обучение работе с аддитивными установками в Учебном центре ЦАТ.

«Сегодня аддитивные технологии – неотъемлемая часть любого высокотехнологичного производства, особенно авиационного. Наращивание возможностей 3D-печати, внедрение новых образцов станков и расширение применяемой номенклатуры сплавов и материалов – важнейшие задачи, стоящие перед Центром аддитивных технологий. Особенно это актуально в свете масштабных проектов в области гражданской авиации, которые реализуют авиастроительные предприятия Госкорпорации Ростех. В рамках инвестиционной программы мы пополняем наш парк оборудования установками отечественного производства, которое ничем не уступает иностранным аналогам», – заявил генеральный директор ЦАТ Владислав Кочкуров.

Отечественный 3D-принтер изготовлен компанией «Лазерные системы» и будет применяться в первую очередь для производства комплектующих новейших двигателей ПД-8 для ближнемагистрального самолета SJ-100, ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21, ТВ7-117СТ-01 для регионального Ил-114-300, ВК-650В для легких вертолетов.