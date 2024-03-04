​Жилой комплекс из трех корпусов построят на севере столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Общая площадь ЖК составит 170 тыс. кв. м. Самый высокий из корпусов в вечернее время будет выполнять роль маяка благодаря выразительной архитектурной подсветке верхних этажей», – сказал Андрей Бочкарёв.

Он добавил, что строительство первой очереди завершится в 2027 году. Согласно проекту, в комплексе предусмотрено возведение офисных зданий, создание коммерческих помещений, объектов социальной инфраструктуры, общественных пространств. В частности, планируется обустроить пешеходный бульвар с расположенными вдоль него торговыми помещениями.

«Самый высокий корпус выполняет акцентную роль в архитектурной композиции не только благодаря своей высоте, но и благодаря размещенной на вершине здания футуристической доминанте – маяку. В вечернее время маяк будет видно издалека благодаря выразительной архитектурной подсветке», – пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Корпуса расположены таким образом, чтобы не заслонять виды на воду, на парк, с максимальным сохранением видовых характеристик на любой высоте. На первой линии комплекса разместится непрерывная лента торгового променада с многоуровневой коммерческой и общественной инфраструктурой.

Глобалистическая современная архитектурная среда в проекте создана в концепции «нового сити» и максимально разнообразна.

«На фасадах превалирует стекло с выступами и объемными элементами. Каждому корпусу архитекторы придали свой характер: блики, игра светотени, визуальная динамика, у каждой башни – свой сложный узор. Сложная пластика фасадов, сочетание нескольких видов отделочных материалов и цветовые решения создают комплекс с запоминающимся характером», – уточнил Кузнецов.

Жилой комплекс «Северный порт» будет построен на участке площадью 6,7 га в районе Левобережный по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 57. Девелопер проекта – холдинг Legenda.