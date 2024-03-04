Инвестор построит 10 жилых домов и выполнит внутриквартальное благоустройство на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Общая площадь ЖК составит 158,3 тыс. кв. м, включая двухуровневый подземный паркинг на 1001 машин. Важной частью проекта станет благоустройство внутри квартала. На площади более 19 тыс. «квадратов» будет создано пространство с двором-садом, местами для прогулок, ландшафтным сквером, детской площадкой, зонами для гимнастики и дорожками для пробежек», – сказал Андрей Бочкарёв.

Жилой комплекс «Vesper Кутузовский» планируется разместить в районе Дорогомилово по адресу: Кутузовский проспект, земельный участок 12/32/1. Девелопер – компания Vesper. Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 70 млрд рублей.