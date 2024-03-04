Минстрой России утвердил Изменение № 2 к СП 348.1325800.2017 «Индустриальные парки и промышленные кластеры. Правила проектирования». Обновленный документ вводит понятие «экопромышленные парки» и устанавливает требования к их размещению, в том числе определяет расчет коэффициента использования территории.

Ключевой идеей создания экопромышленных парков является размещение на одной территории торговых, научно-технических и промышленных производств. Их совместная деятельность формирует общий цикл работ, где побочные продукты одного производителя являются сырьем для вовлечения в оборот следующего.

«Основная цель экопромышленных парков - создание экологически чистого будущего для России. Такой подход обеспечивает значительный потенциал для развития экологически чистых технологий и применения новых конструкций и материалов, а также позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду и сделать производство более устойчивым и эффективным», - отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Актуализированный СП 348 содержит необходимую терминологию для нового типа территориальных промышленных объединений и дополнен требованиями безопасности к новым типам объектов, в их числе санитарно-эпидемиологические нормы и правила пожарной безопасности. Это гарантирует сохранность окружающей среды и здоровья людей, проживающих вблизи экопромышленных парков.

Кооперация инженерных, транспортных и административных функций позволит сократить сроки проектирования и строительства.

«Изменения в СП 348 являются стимулом для внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, в том числе в промышленном кластере, и поэтапного отказа от использования устаревших решений. Кроме того, увеличивается эффективность использования территории, что позволяет сокращать общую площадь экопромышленного парка, а соответственно и расходы на строительство и эксплуатацию», - уточнил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

С учетом мировых практик, современных норм и требований по размещению, планировке и застройке территории СП 348 обеспечивает безопасность, функциональность и комфортность нахождения для каждого производителя.

Также в документе установлены требования к выбору участка под строительство объекта, к его планировке и зонированию, к проектированию и строительству инженерной инфраструктуры, к организации производства и обращения с отходами, к охране окружающей среды и обеспечению безопасности.

Актуализация СП 348 организована ФАУ «ФЦС», обновленный документ начинает действовать с 26 января 2024 года.