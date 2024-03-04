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На Колымской ГЭС начался ремонт гидроагрегата №2

4 марта 2024, 15:15 406 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО РусГидро
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Фото: ПАО «РусГидро»

Фото: ПАО «РусГидро»

4 марта на Колымской ГЭС имени Фриштера Ю.И (филиал ПАО «Колымаэнерго» входит в Группу РусГидро) начался плановый текущий ремонт гидроагрегата №2. 

Энергетики выполнят полный комплекс работ по ремонту генератора и гидротурбины гидроагрегата, а также лопастей и камеры рабочего колеса. Для проведения обследования сороудерживающей решетки будет проведен ее демонтаж с установкой ремонтного затвора. Также запланирован осмотр диффузора отсасывающей трубы и ремонтного затвора нижнего бьефа, работы пройдут с привлечением водолазов. Также будет проведен осмотр и ремонт гидропривода аварийно-ремонтного затвора с частичной заменой масла в масло-напорной аккумулирующей емкости.

Текущий ремонт гидроагрегата №2 планируется закончить до 31 мая.

Плановые ремонты позволяют своевременно обнаруживать и устранять дефекты, появившиеся в процессе эксплуатации оборудования в межремонтный период, а так же повысить надежность и безопасность эксплуатации  гидроагрегатов.

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Метки: РУСГИДРО, КОЛЫМСКАЯ ГЭС, КОЛЫМАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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