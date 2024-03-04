Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» в селениях Гойты и Гехи-Чу завершили строительство двух воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ.

Новые энергообъекты общей протяженностью более километра заменили ветхие кустарные ЛЭП.



Энергетики установили 30 железобетонных опор и смонтировали более километра самонесущего изолированного провода (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Кроме того, современный провод позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи. Кроме того, в селении Гехи-Чу специалисты установили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА.