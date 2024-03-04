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"Россети Северный Кавказ" электрифицируют новостройки в селах Чеченской Республики

4 марта 2024, 15:30 425 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» в селениях Гойты и Гехи-Чу завершили строительство двух воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ.

Новые энергообъекты общей протяженностью более километра заменили ветхие кустарные ЛЭП.

Энергетики установили 30 железобетонных опор и смонтировали более километра самонесущего изолированного провода (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Кроме того, современный провод позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи. Кроме того, в селении Гехи-Чу специалисты установили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА.

«Комплекс технических мероприятий, реализованный по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, позволил повысить надежность электроснабжения 450 жителей двух селений. Финансовую поддержку нам оказал Региональный общественный фонд имени Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова под руководством Аймани Несиевны Кадыровой», – отметил главный инженер АО «Чеченэнерго» Ильяс Цуев.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЧЕЧЕНЭНЕРГО, ЧЕЧНЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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