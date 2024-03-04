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"Россети Северный Кавказ" установят в Карачаево-Черкесии почти 16 тысяч "умных" счетчиков в 2024 году

4 марта 2024, 17:45 362 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2024 году смонтируют порядка 16 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии. «Умные» счетчики установят в Малокарачаевском, Карачаевском, Прикубанском, Усть-Джегутинском, Урупском и Зеленчукском районах Карачаево-Черкесии.

С начала текущего года энергетики уже выполнили монтаж более 4,3 тысячи современных устройств отечественного производства.

Установка приборов учета нового поколения выполняется за счет нетарифных источников компании «Россети Северный Кавказ», поэтому для потребителей замена старых счетчиков на новые производится бесплатно.

После ввода «умных» счетчиков в работу, потребители будут освобождены от обязанностей по замене, установке, проведению поверки приборов учета электроэнергии. Эти функции теперь возложены на энергоснабжающую организацию.

Новые интеллектуальные счетчики автоматически будут передавать в систему объемы энергопотребления, а также сигналы о несанкционированном вмешательстве или технологическом нарушении. Абоненты смогут отслеживать расход электроэнергии с помощью специальных пультов, анализировать и снижать расходы на оплату энергоресурса.

Таким образом, новая современная система учета обеспечит прозрачность, доступность и точность информации о потреблении электроэнергии, что повысит качество обслуживания и надежность электроснабжения потребителей.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, КЧР
Отрасль: Электроэнергетика 

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