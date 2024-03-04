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"Россети" подвели итоги функционирования ЕНЭС в 2023 году

4 марта 2024, 17:15 358 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров провел в Екатеринбурге совещание с руководством филиалов – МЭС, на котором рассматривались фактические итоги деятельности компании по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) за 2023 год, а также прохождение осенне-зимнего периода.

Лучшая динамика производственных показателей отмечена в магистральных электрических сетях Северо-Запада, где удельная аварийность сократилась на 16% в годовом сопоставлении. При этом лидером стало Северное предприятие, снизившее показатель на 39%. В зону его обслуживания входят Республика Коми и Архангельская область. В целом по ЕНЭС надежность выросла на 3%.

Все филиалы выполнили поставленные задачи по реализации проектов инвестиционной программы. В том числе завершен первый этап электроснабжения Восточного полигона железных дорог, введены в работу энергообъекты для других крупных потребителей – Амурского газохимического комплекса, Малмыжского месторождения меди и др.

Кроме того, компания продолжила работу по модернизации системообразующих питающих центров в регионах. Крупнейшим проектом стало завершение реконструкции подстанции 500 кВ «Пахра», которая обеспечивает энергией южные районы Подмосковья.

В числе приоритетных задач на текущий год Андрей Муров назвал реализацию запланированных мероприятий инвестиционной и ремонтных программ, включая своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов, восстановление магистральной сетевой инфраструктуры на новых территориях.

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Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
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