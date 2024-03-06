Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

350 км линий электропередачи отремонтируют специалисты "Мособлэнерго" в Подмосковье в 2024 году

6 марта 2024, 12:45 230 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

350 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ отремонтируют специалисты «Мособлэнерго» в Подмосковье в 2024 году. Это на 22 км больше, чем годом ранее. Работы будут проходить в каждом округе, где имеются сети компании. Мероприятия позволят значительно улучшить надежность и качество электроснабжениям жителям Подмосковья.

При капитальном ремонте воздушных линий электропередачи выполняется замена неизолированных проводов на самонесущие изолирующие. Этот провод существенно повышает надежность работы электросети и позволяет сокращать потери при передаче электроэнергии. На кабельных линиях осуществляется замена участков ЛЭП, которые выработали свой эксплуатационный ресурс.

Также по программе капитального ремонта в 2024 году «Мособлэнерго» планирует заменить электрооборудование 262 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и отремонтировать здания 258 трансформаторных и распределительных подстанций. Помимо ремонтов работники компании по программе капремонта выполняют расчистку от веток деревьев и кустарников охранных зон вдоль трасс воздушных линий электропередачи — 102 га запланировано расчистить в этом году.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

Обсудить на форуме
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
06.03.2024
На сайте Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" обновлена брошюра "Презентация компании"
06.03.2024
Женщины в энергетике: в рамках выставки-форума "Россия" начал свою работу Всероссийский женский форум "Женщины: сохраняем традиции- развиваем Россию"
06.03.2024
"Россети Юг" в 2023 году увеличили расходы на программу ремонта и техобслуживания энергообъектов на 32%
06.03.2024
Ученые Росатома обсудят актуальные вопросы проектирования и безопасности реакторов нового поколения
06.03.2024
Минэнерго совершенствует процедуру категорирования объектов ТЭК
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно