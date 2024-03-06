350 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ отремонтируют специалисты «Мособлэнерго» в Подмосковье в 2024 году. Это на 22 км больше, чем годом ранее. Работы будут проходить в каждом округе, где имеются сети компании. Мероприятия позволят значительно улучшить надежность и качество электроснабжениям жителям Подмосковья.

При капитальном ремонте воздушных линий электропередачи выполняется замена неизолированных проводов на самонесущие изолирующие. Этот провод существенно повышает надежность работы электросети и позволяет сокращать потери при передаче электроэнергии. На кабельных линиях осуществляется замена участков ЛЭП, которые выработали свой эксплуатационный ресурс.

Также по программе капитального ремонта в 2024 году «Мособлэнерго» планирует заменить электрооборудование 262 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и отремонтировать здания 258 трансформаторных и распределительных подстанций. Помимо ремонтов работники компании по программе капремонта выполняют расчистку от веток деревьев и кустарников охранных зон вдоль трасс воздушных линий электропередачи — 102 га запланировано расчистить в этом году.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.