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Индустриальный парк "ЭКРАН" подтвердил аккредитацию в реестре Минпромторга РФ

6 марта 2024, 10:24 261 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: РАТМ Холдинг

Промпарк «Экран» и управляющую компанию АО «РИД Групп – Новосибирск» (актив РАТМ Холдинга) включили в реестр индустриальных парков Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Соответствующий приказ подписан заместителем министра Василием Осьмаковым 29 февраля.

Напомним, в 2018 году «Экран» стал первым индустриальным парком типа браунфилд в Новосибирской области, получившем аккредитацию Минпромторга РФ; в 2024 году АО «РИД Групп – Новосибирск» подтвердило соответствие площадки требованиям ведомства.

По словам генерального директора АО «РИД Групп – Новосибирск» Дмитрия Клепалова, в ближайшей перспективе управляющая компания сосредоточится на обеспечении условий развития и сервисных потребностей крупного бизнеса – производственного и складского, занимающего большие площади (общее количество рабочих мест – около 4 000), а также малых и средних предприятий, поддерживающих кооперационные связи с якорными резидентами. Напомним, согласно рейтингу индустриальных парков и особых экономических зон от аналитического центра «Эксперт» (исследовательского подразделения одноименного медиахолдинга), опубликованному в 2023 году, уровень клиентоориентированности менеджмента площадки признан высоким.

– У промпарков должен быть четкий профиль, таким образом появляется возможность не распыляя ресурсы создать эффективную платформу для реализации потенциала браунфилдов, – отмечает президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. – Если субъекты малого и среднего предпринимательства работают в тесном взаимодействии с якорными резидентами, выпускают для них, например, оснастку, материалы и комплектующие, которые те ранее закупали за рубежом, то это способствует экономическому росту всех участников цепочки.

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Метки: МИНПРОМТОРГ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР, РАТМ ХОЛДИНГ, ПРОМПАРК

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