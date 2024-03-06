Промпарк «Экран» и управляющую компанию АО «РИД Групп – Новосибирск» (актив РАТМ Холдинга) включили в реестр индустриальных парков Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Соответствующий приказ подписан заместителем министра Василием Осьмаковым 29 февраля.

Напомним, в 2018 году «Экран» стал первым индустриальным парком типа браунфилд в Новосибирской области, получившем аккредитацию Минпромторга РФ; в 2024 году АО «РИД Групп – Новосибирск» подтвердило соответствие площадки требованиям ведомства.

По словам генерального директора АО «РИД Групп – Новосибирск» Дмитрия Клепалова, в ближайшей перспективе управляющая компания сосредоточится на обеспечении условий развития и сервисных потребностей крупного бизнеса – производственного и складского, занимающего большие площади (общее количество рабочих мест – около 4 000), а также малых и средних предприятий, поддерживающих кооперационные связи с якорными резидентами. Напомним, согласно рейтингу индустриальных парков и особых экономических зон от аналитического центра «Эксперт» (исследовательского подразделения одноименного медиахолдинга), опубликованному в 2023 году, уровень клиентоориентированности менеджмента площадки признан высоким.