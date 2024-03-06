Минэнерго совершенствует процедуру категорирования объектов ТЭК

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Минэнерго разработало проект Положения о категорировании объектов ТЭК.
Соответствующий документ был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Положением определяются критерии категорирования объектов топливно-энергетического комплекса и их значения, процедура проведения категорирования, а также сроки составления и актуализации паспорта безопасности объекта. Проектом постановления также предлагается утвердить перечень объектов, не подлежащих категорированию.
Принятие документа позволит повысить эффективность работы комиссий по категорированию, что положительно повлияет на защищенность объектов топливно-энергетического комплекса от внешних воздействий и кибератак.
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