Минэнерго совершенствует процедуру категорирования объектов ТЭК

Минэнерго разработало проект Положения о категорировании объектов ТЭК.



Соответствующий документ был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Положением определяются критерии категорирования объектов топливно-энергетического комплекса и их значения, процедура проведения категорирования, а также сроки составления и актуализации паспорта безопасности объекта. Проектом постановления также предлагается утвердить перечень объектов, не подлежащих категорированию.



Принятие документа позволит повысить эффективность работы комиссий по категорированию, что положительно повлияет на защищенность объектов топливно-энергетического комплекса от внешних воздействий и кибератак.