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Минэнерго совершенствует процедуру категорирования объектов ТЭК

6 марта 2024, 10:12 242 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Минэнерго разработало проект Положения о категорировании объектов ТЭК. 

Соответствующий документ был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Положением определяются критерии категорирования объектов топливно-энергетического комплекса и их значения, процедура проведения категорирования, а также сроки составления и актуализации паспорта безопасности объекта. Проектом постановления также предлагается утвердить перечень объектов, не подлежащих категорированию. 

Принятие документа позволит повысить эффективность работы комиссий по категорированию, что положительно повлияет на защищенность объектов топливно-энергетического комплекса от внешних воздействий и кибератак.

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Метки: МИНЭНЕРГО, ТЭК
Отрасль: Электроэнергетика 

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