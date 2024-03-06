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  • Россия и Азербайджан договорились о развитии приграничной инфраструктуры между странами

Россия и Азербайджан договорились о развитии приграничной инфраструктуры между странами

6 марта 2024, 12:00 242 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство транспорта Российской Федерации
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mintrans.gov.ru

Фото: mintrans.gov.ru

5 марта в Баку состоялась встреча Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Участие во встрече принял Министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Обсуждались вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества и инвестиций, взаимодействие в сферах энергетики, промышленности, судостроения, сельского хозяйства, высоких технологий и инноваций.

Отдельно затронута тема сотрудничества в транспортной сфере, включая воздушное и автомобильное сообщение, а также планы по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг».

Как отметил Михаил Мишустин, транспорт и логистика являются одними из ключевых направлений взаимодействия. В частности, осуществляется модернизация погранпереходов между странами, после которой они будут пропускать до 3 тыс. машин в сутки. Кроме того, ведется развитие западного маршрута международного транспортного коридора «Север – Юг», который проходит через Азербайджан.

По итогам встречи подписано Межправительственное соглашение о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» (Российская Федерация) – «Самур» (Азербайджанская Республика) через российско-азербайджанскую государственную границу и подходов к нему. Также утвержден План мероприятий по развитию пунктов пропуска через российско-азербайджанскую государственную границу.

Подписи на документах поставили Министр транспорта РФ Виталий Савельев и Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев.

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Метки: МИХАИЛ МИШУСТИН, АЗЕРБАЙДЖАН, СОТРУДНИЧЕСТВО
Отрасль: Электроэнергетика Транспорт Машиностроение 

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