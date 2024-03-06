Продление срока эксплуатации БН-600 позволит Белоярской АЭС безопасно выработать дополнительно около 60 млрд кВтч электроэнергии

Росэнергоатом подписал решение о продлении срока эксплуатации энергоблока №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС. В рамках продления срока эксплуатации энергоблока Белоярская АЭС провела обследования состояния корпуса реактора БН-600, напорной камеры с коллекторами, опорного пояса, опор теплообменников и другого оборудования. Результаты анализа подтверждают, что ресурс незаменяемых элементов энергоблока является достаточным на период дополнительного или повторного дополнительного срока эксплуатации.

Также для продления срока эксплуатации Белоярская АЭС выполнила ряд важных модернизаций для безопасности зданий, сооружений, систем. Среди особо крупных работ можно выделить замены модулей парогенератора и насосных агрегатов.

«В ближайшие два планово-предупредительные ремонта энергоблока №3 нам предстоит выполнить замену оставшихся модулей парогенератора и питательных насосов, модернизировать дизель-генераторные установки. Эти работы позволят нам долгие годы безопасно и эффективно вырабатывать электроэнергию для жителей Свердловской области», - добавил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

В марте «Росэнергоатом» подаст пакет документов в Ростехнадзор. После подачи пакета документов в течение года его будут проверять, а затем будет вынесено решение о выдаче лицензии.

«Энергоблок №3 для нас стратегически важен. На нем апробируются технические решения под будущие быстрые реакторы: мы там облучаем твэлы и для реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 (быстрый реактор со свинцовым теплоносителем, который сооружается сейчас в Северске на площадке Сибирского химического комбината), и для БН-1200, который планируется ввести на Белоярской АЭС», - отметил генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков.

Согласно экспертным оценкам, продление срока эксплуатации БН-600 позволит Белоярской АЭС безопасно выработать дополнительно около 60 млрд кВтч электроэнергии, что будет способствовать реализации планов Росатома по увеличению доли атомной выработки электрической энергии.

Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Введена в работу в апреле 1964 года. Её первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.