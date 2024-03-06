16-19 апреля на базе Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации») пройдет Научно-техническая конференция «Теплофизика реакторов нового поколения» («Теплофизика-2024»). Ее учредителями выступили Госкорпорация «Росатом», АО «ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского» и Национальный комитет по тепломассообмену Российской академии наук.

В конференции примут участие представители Российской академии наук, 20 организаций и предприятий Госкорпорации «Росатом», а также высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нальчика и других городов.

Тематика конференции отражает наиболее актуальные научные и технические вопросы обоснования технологических, конструкторских решений и безопасности реакторов нового поколения на тепловых и быстрых нейтронах, результаты фундаментальных и поисковых исследований гидродинамики, тепломассообмена, физической химии и технологии жидких металлов, а также использование рассматриваемых технологий в неядерных областях экономики России. Будут представлены результаты экспериментальных и расчетно-теоретических фундаментальных и прикладных исследований процессов гидродинамики, теплообмена, физической химии и технологии теплоносителей в обоснование действующих и проектируемых в нашей стране и в мире ядерных энергетических установок для атомных станций, флота и космоса, в том числе, термоядерных и электроядерных установок и нейтрон генерирующих мишеней.

«На пленарном заседании конференции с докладами выступят ведущие ученые, состоится обсуждение путей развития современной атомной энергетики по ключевым направлениям теплофизических исследований. В рамках семи тематических секций будут представлены более 90 докладов, которые в дальнейшем планируется опубликовать в реферируемых журналах. Конференция будет хорошей школой для молодых ученых и специалистов, аспирантов и магистрантов из РНЦ «Курчатовский институт», ГНЦ РФ - ФЭИ, ИБРАЭ РАН, НГТУ, МИФИ и других организаций и вузов. В заключительный день состоится награждение дипломами и подарками победителей традиционного конкурса докладов молодых ученых», - рассказал председатель программного комитета «Теплофизики-2024», главный научный сотрудник ГНЦ РФ – ФЭИ, д.т.н. Александр Сорокин.

Для участия в Конкурсе работ молодых ученых, который пройдет в рамках конференции, не менее 50% соавторов в представляемых работах должны быть не старше 35 лет (на 16 апреля 2024 года). Итоги конкурса будут подведены к завершению работы конференции. Тезисы докладов и доклады, представляемые на конкурс, следует присылать с пометкой «На конкурс молодых учёных» с обязательным указанием даты рождения всех авторов.

Доклады конференции будут опубликованы в научном сетевом журнале «Вопросы атомной науки и техники», публикации в котором учитываются при защите диссертаций.

Более подробную информацию об условиях участия и программе конференции можно получить на официальном сайте.

Первая Всесоюзная конференция по жидким металлам была проведена в 1955 году в «Лаборатории В», правопреемником которой является Физико-энергетический институт, всего через год после образования теплотехнического отдела, возглавляемого В.И. Субботиным. С тех пор было проведено более 40 крупных научно-технических мероприятий с различным статусом: от отраслевого научно-технического семинара до международной конференции.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы.

Источник: Пресс-служба АО «ГНЦ РФ - ФЭИ»