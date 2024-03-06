В Москве объявлен конкурс на возведение путепровода через железнодорожные пути, который соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд в Северо-Восточном административном округе, сообщает RosTender.info.

Управление дорожно-мостового строительства принимает заявки на участие до 21 марта. Объем выделенных средств на государственный контракт составляет 4,1 млрд рублей. На строительные работы выделят 1 год и 9 месяцев.

В рамках проекта предусматривается реконструкция Юрловского проезда и строительство улично-дорожной сети, соединяющей Костромскую улицу и Юрловский проезд. Кроме того, построят шумозащитные экраны, подпорные стены, поставят дорожные указатели и светофорные объекты.