В начале марта специалисты «Мособлэнерго» введут в эксплуатацию трансформаторную подстанцию, которая обеспечит возможность подключения к сетям компании новых потребителей в районе перспективной застройки на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде. Электроустановка с силовым трансформатором мощностью 250 кВА размещена на ул. Октябрят.

Новая подстанция ТП-534 построена в рамках работ по увеличению мощности присоединения индивидуального предпринимателя с 15 кВт до 145 кВт для строительства объекта торговли. Ранее электроснабжение абонента осуществлялось от ТП-99, существующая нагрузка которой не позволила обеспечить заявителя необходимой мощностью.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.