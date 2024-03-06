Повреждение интернет-кабеля в Красном море напрямую не затронет российский сегмент, однако проблемы с трафиком у зарубежных направлений могут повлиять и на него, рассказали опрошенные РБК эксперты.



В конце февраля йеменские хуситы перерезали четыре интернет-кабеля в Красном море, включая Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1). По оценкам гонконгского провайдера HGC, это затрагивает порядка 25% трафика. Спустя несколько дней, 5 марта, произошел глобальный сбой в работе многих ресурсов, например YouTube, WhatsApp, Gmail и др.



Генеральный директор хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов отметил, что в России «сильно локализован трафик внутри страны в силу языковых особенностей и наличия сильных локальных игроков в сегментах поиска, социальных сетей, новостных порталов, мессенджеров».



Однако, поскольку проблема потенциально затрагивает глобальные сервисы типа Google или YouTube, это может привести к ситуации «бутылочного горлышка», поскольку нагрузки на маршруте будут больше. Так что нестабильно в России будут работать сервисы, частично или полностью зависящие от расположенных в других странах ресурсов, добавил он.

С его позицией согласился директор по инфраструктуре облачного провайдера «EdgeЦентр» Алексей Учакин, также отметивший перегруженность каналов, на которые перешел трафик из-за повреждения кабелей, в частности сбои в работе Telegram.

«В интернете вообще нет географии, есть топология — т.е. сегменты сети делятся между собой не по принципу стран и границ, а по принципу связей между провайдерами. Что касается российских ресурсов — далеко не все из них перешли на отечественную инфраструктуру. Некоторые до сих пор пользуются иностранными CDN* и облачными провайдерами — соответственно, проблемы в европейском/американском сегменте влияют и на отечественные сервисы», — сказал он.

Представитель молдавского хостинг-провайдера PQ.Hosting заявил, что для россиян произошедшее не принесет «новых серьезных» проблем, поскольку трафик из Азии и до этого шел «не самым оптимальным образом». Перерезанный кабель играет ключевую роль в соединении Европы и Азии и является частью CDN крупных компаний, например Microsoft, которые «имеют узлы распределения контента через различные кабели по всему миру».

«При отключении этого кабеля сервер, обслуживающий пользователей в России, оказался на пути прерванного соединения. Кроме того, в момент отключения Европейский континент был перегружен из-за резкого увеличения трафика, который был перенаправлен и сверхнагружен через другие маршруты», — сообщил представитель PQ.Hosting, добавив, что другие каналы были не готовы к такой нагрузке, что и привело к сбоям.

Повреждение этого кабеля привело к серьезным последствиям для популярных в Европе и Азии ресурсов, однако российские пользователи в связи с блокировкой многих из них могли не заметить сбоев, пояснил он. В случае, если россияне пользуются средствами для обхода блокировок, то для них последствия будут такими же, как и для пользователей из Европы или Азии.

В то же время генеральный директор RU-CENTER Андрей Кузьмичев считает, что российский сегмент повреждение кабелей не затронуло.

«Сеть на то и сеть, что маршрутов между узлами много разных. Для некоторых пользователей могут быть задержки в десятки и сотни миллисекунд из-за использования более длинных маршрутов. Сеть имеет достаточный запас прочности и устойчивости», — заявил он.

Глава Piter-IX (владеет одноименной точкой обмена трафиком в Петербурге) Николай Метлюк отметил, что в Россию через поврежденные кабели шел трафик «специфичных сервисов, на которые приходятся сотые доли процента от общего трафика страны.

Есть ли альтернативы Красному морю

«Красное море — одно из самых критичных мест для интернета: путь через Красное море и Египет является кратчайшим подводным маршрутом между Азией и Европой. Если тянуть кабель через юг Африки, то выйдет длиннее, а на севере всего один кабельный маршрут — «Полярный экспресс», который лежит через Баренцево, Карское и Восточно-Сибирское море», — подчеркивает генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

В целом специалисты сходятся в том, что альтернативы для поврежденного кабеля есть и проблема не станет критичной. Учакин напоминает, что есть и другие кабели в Красном море, отмечая, однако, что их емкость конечна и для них существует угроза, пока в регионе идут боевые действия. Представитель молдавского PQ.Hosting считает, что другие маршруты найдутся в течение нескольких месяцев.

«Альтернативные маршруты найдут быстро, точнее, они уже есть — у каждого оператора есть свой резервный маршрут. Возможно, кому-то придется расширять емкость на этом резерве, что займет пару дней-недель», — объясняет Метлюк.

Цаплин отмечает, что это не первый инцидент с повреждением кабеля в Красном море, а через этот регион идет около 17% мирового трафика. В связи с этим Google уже занималась поиском альтернативы — с 2021 года у нее есть проект Blue-Raman, который должен соединить Францию и Индию. Кроме того, существует кабель SAEx, который прокладывают в обход Европы, чтобы соединить Африку с Америкой и Сингапуром, добавил он.

* CDN (Content Delivery Network) — сеть серверов, которые крупные сервисы с большой аудиторией размещают как можно ближе к конечным пользователям, то есть в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена интернет-трафиком, для более быстрой загрузки контента.