RusCable Insider #345
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На Зейской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в плановый капитальный ремонт выведен гидроагрегат № 6 установленной мощностью 215 МВт. Работы проводятся в соответствии с производственной программой и годовым графиком ремонтов основного оборудования на 2024 год.
Капремонт энергоблока продлится 240 дней и завершится в октябре 2024 года. Планируется выполнить полную разборку гидроагрегата, произвести ремонт основного и вспомогательного оборудования, заменить крестовину рабочего колеса. Запланирован осмотр и очистка сороудерживающей решетки. Инструментальное обследование оборудования гидротурбины проведут специалисты филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС».
В период ремонта нагрузка станции будет равномерно распределяться между оставшимися в работе гидроагрегатами. Плановые задания по выработке электроэнергии будут выполняться на основании решений ОДУ Востока в соответствии с режимами сработки Зейского водохранилища, установленными Амурским БВУ (Росводресурсы) с учетом складывающейся гидрологической обстановки и требований «Правил использования водных ресурсов Зейского водохранилища на р. Зее».
С целью обеспечения бесперебойной работы агрегатов и повышения надежности функционирования оборудования каждый гидроагрегат Зейской ГЭС проходит капитальный ремонт один раз в шесть лет. Капитальный ремонт выполняется для восстановления полного ресурса гидроагрегата. Для гидроагрегата №6 это уже девятый капитальный ремонт за 49 лет.
Пуск шестого гидроагрегата Зейской ГЭС (мощность – 215 МВт) состоялся 25 июня 1980 года. За время эксплуатации он выработал более 35,161 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет более 15 % от общей выработки станции за всю ее историю (для сравнения, среднегодовая выработка Зейской ГЭС составляет 4,91 млрд кВт·ч.) Общий вес вращающихся частей гидроагрегата – 1000 тонн, скорость их вращения составляет 136,4 оборота в минуту.
Выработка электроэнергии на гидроэлектростанции осуществляется на основании оперативного задания по производству электроэнергии, выданного АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). Согласно федеральным законам, произведенная энергия и мощность поставляется на единый рынок электроэнергии России. Деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства.
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