Тихорецкий филиал «Россети Кубань» в рамках годовой ремонтной программы 2023 года выполнил ремонт и комплексное техническое обслуживание 52 высоковольтных подстанций и 35 линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35-110 кВ общей протяженностью 55 км. Технические мероприятия реализованы в Тихорецком, Новопокровском, Павловском, Белоглинском и Крыловском районах Краснодарского края с общей численностью населения 250 тыс. человек.

Кроме того, на энергообъектах распределительной сети проведены работы на 116 трансформаторных подстанциях, отремонтировано более 255 км ЛЭП 0,4-10 кВ.

Для бесперебойного электроснабжения в период максимальных нагрузок специалисты Тихорецких электрических сетей заменили 46 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) и обновили свыше трех тыс. изоляторов. СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование поможет снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром, а также повысить безопасность и надежность электроснабжения.

По итогам 2023 года объем ремонтной программы Тихорецкого филиала «Россети Кубань» был перевыполнен по производственным показателям и составил в среднем 110% от плана года.

Тихорецкий филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований: Тихорецкий, Новопокровский, Павловский, Белоглинский и Крыловский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 250 тыс. человек.