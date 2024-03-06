«Россети Северный Кавказ» в 2023 году подключили к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа 222 социально значимых объекта. Суммарная выданная мощность составила 23,4 мегаватта.

Комплекс организационных и технических мероприятий, реализованный энергетиками, позволил ввести в эксплуатацию новые школы, детские сады, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, культурные и спортивные комплексы, предприятия водоснабжения и водоотведения. Большая часть важных для повышения качества и комфорта жизни населения объектов построена в рамках реализации федеральных и региональных программ.



Так, в 2023 году к сетям филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» подключена врачебная амбулатория в станице Преградная, построенная по национальному проекту «Здравоохранение». Для выдачи необходимой мощности лечебному учреждению специалисты смонтировали на участке 250 метров линии электропередачи 0,4 кВ. Современная амбулатория, рассчитанная на 240 посещений в смену, повысит доступность качественной медицинской помощи для одной из самых больших станиц в Карачаево-Черкесии, где проживают около 7,5 тысячи человек.



Для обеспечения электроэнергией новой школы в селе Прасковея Буденновского округа Ставропольского края энергетики построили две линии электропередачи (ЛЭП) от существующих ЛЭП 10 кВ. Их общая протяженность составила около одного километра. Образовательное учреждение на 696 мест возведено благодаря национальному проекту «Образование». Здесь созданы все условия для комфортного учебного процесса: спортивные залы, бассейн, спальные комнаты для учеников младших классов.



В городе Дигоре Северной Осетии для подключения к сетям Центра культурного развития оперативно-ремонтные бригады филиала «Севкавказэнерго» построили воздушную линию электропередачи 10 кВ с применением современного и надежного самонесущего изолированного провода (СИП отечественного производства более прочен и устойчив ко внешним вмешательствам), установили новую трансформаторную подстанцию мощностью 630 кВА. Учреждение играет важную роль для местных жителей: оно станет местом проведения различных мероприятий – от концертных программ до конкурсов и творческих вечеров. Социально значимый объект построили по государственной программе «Развитие культуры» в рамках нацпроекта «Культура».