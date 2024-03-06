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"Россети Юг" в 2023 году увеличили расходы на программу ремонта и техобслуживания энергообъектов на 32%

6 марта 2024, 10:36 256 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Юг
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Компания «Россети Юг» в 2023 году направила на выполнение программы технического обслуживания и ремонта электросетевого комплекса в регионах присутствия 2,54 млрд рублей. Это на 32% превышает фактические расходы 2022 года и на 23,5% плановый показатель 2023 года.

Объем расходов на реализацию программы в Ростовской области составил 1,2 млрд рублей, Волгоградской – 762,7 млн рублей, Астраханской области – 383,8 млн рублей, в Республике Калмыкия – 197,7 млн рублей.

В частности, в минувшем году компания увеличила на 18% расходы на ремонт линий электропередачи (ЛЭП) – до 486,5 млн рублей. Это позволило привести в нормативное состояние почти 1,7 тыс. км ЛЭП всех классов напряжения, заменить 5,5 тыс. опор, порядка 50 тыс. изоляторов и свыше 720 км провода, расчистить от древесно-кустарниковой растительности 1,6 тыс. га трасс линий электропередачи.

На 17% выросли затраты на проведение работ на подстанциях 35 кВ и выше, составив 281 млн рублей. В результате отремонтированы 40 трансформаторов, 4,6 тыс. единиц коммутационного оборудования, заменены 630 опорно-стержневых изоляторов.

Компания увеличила до 85 млн рублей (+43%) финансирование работ на трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ. В итоге в регионах присутствия отремонтированы более 3,3 тыс. питающих центров.

На техническое обслуживание энергообъектов, включая диагностирование оборудования, компания направила более 1 млрд рублей (+15%).
Своевременное и качественное выполнение плановых объёмов работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов позволяет компании подготовить их к прохождению сезонных нагрузок.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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